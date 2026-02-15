Rocco Casalino | Il mio ex disse che ero il demonio Sono innamorato di Alejandro non credo di meritarmelo

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Casalino ha raccontato che il suo ex lo aveva definito “il demonio”, una frase che ancora gli fa male. La causa di questa confessione è il suo amore recente per Alejandro, che ha incontrato durante un viaggio in Colombia. Casalino ha ammesso di essere innamorato e di sentirsi fortunato, anche se spesso si domanda se meriti davvero questa felicità.

Rocco Casalino è tornato a parlare dell'amore per il compagno Alejandro: "Fu un colpo di fulmine, ci siamo conosciuti un giorno in Colombia". Oggi vivono insieme e sognano un futuro. Commosso, ha detto: "Non credo di meritarmelo".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Rocco Casalino: “Il mio ex disse che ero il demonio. Sono innamorato di Alejandro, è stato un colpo di fulmine”

Rocco Casalino ha raccontato che il suo ex ha definito lui il demonio, una frase che ancora gli rimbalza in mente.

Rocco Casalino: “Alejandro è l’uomo che ho sempre desiderato. Con lui sogno un futuro e mi vedo padre”

