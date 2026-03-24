Trent’anni fa, a Las Vegas, il britannico Frank Bruno perse il mondiale dei pesi massimi da Mike Tyson. Il pugile “buono” detronizzato dal più cattivo del pianeta nella rivincita del 16 marzo 1996. Fu la fine della carriera di Frank e l’inizio di una battaglia molto più dura: quella contro se stesso. Quando combatti davanti a 80 mila persone ti sembra di vivere in un altro mondo. Poi, all’improvviso, si spengono le luci. E resti solo con te stesso . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frank Bruno: "Ho sfidato Tyson, poi si sono spente le luci. Mike un animale, ma ha pianto per me"

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Luci spente, motori accesi ma le volanti di polizia fanno saltare i piani dei ladri d’autoSabotano l’illuminazione pubblica per colpire nel buio, ma l’arrivo degli agenti mette in fuga i malviventi con passamontagna.

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