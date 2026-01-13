Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio | il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno Arena con una foto condivisa sui social

Il 12 gennaio 1957, nasceva Bruno Arena, noto comico del duo Fichi D’India, scomparso nel 2022. Per ricordarlo, Paolo Belli ha condiviso sui social un messaggio di affetto e stima, accompagnato da una foto. Un gesto che testimonia l’attenzione e il legame duraturo tra amici e colleghi, mantenendo vivo il ricordo di un artista che ha lasciato un’impronta nel panorama dello spettacolo italiano.

