Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio | il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno Arena con una foto condivisa sui social
Il 12 gennaio 1957, nasceva Bruno Arena, noto comico del duo Fichi D’India, scomparso nel 2022. Per ricordarlo, Paolo Belli ha condiviso sui social un messaggio di affetto e stima, accompagnato da una foto. Un gesto che testimonia l’attenzione e il legame duraturo tra amici e colleghi, mantenendo vivo il ricordo di un artista che ha lasciato un’impronta nel panorama dello spettacolo italiano.
Ieri, 12 gennaio, nasceva nel 1957 l’attore comico Bruno Arena del due dei Fichi D’India, morto il 27 settembre 2022. Tra i colleghi e gli amici più stretti a ricordarlo c’è l’ex ballerino di “Ballando con le stelle” e musicista Paolo Belli che ha condiviso proprio una foto assieme ad Arena. A corredare il post sui social anche alcune parole semplici ma commoventi: “Non ti dimenticherò mai. Buon compleanno amico mio”. Bruno Arena che nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie, ieri avrebbe compiuto 69 anni. L’attore si era avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Non ti dimenticherò mai. Buon compleanno amico mio”: il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno Arena
Leggi anche: Altobelli compie gli anni, l’Inter gli augura un buon compleanno con un post sui social -FOTO
Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio #bruno x.com
Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.