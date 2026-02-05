Jannik Sinner ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tennista si concentrerà sugli allenamenti e preferisce evitare la scena, anche se questa scelta ha lasciato alcuni tifosi delusi, considerando il suo legame con gli sport invernali.

Jannik Sinner non prenderà parte alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una decisione che in parte ha deluso una percentuale di appassionati, soprattutto alla luce del suo legame con il mondo degli sport invernali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tennista altoatesino ha altri piani già definiti per il futuro immediato e ha scelto di non presenziare. Il numero due del mondo continuerà infatti il proprio programma di allenamenti, ritenuto prioritario in questa fase della stagione. Dopo alcuni impegni con gli sponsor, Jannik ripartirà lunedì prossimo per Doha, dove lo attende l’ ATP 500 (16-22 febbraio) che lo vedrà impegnato in un contesto che prevede la presenza dei migliori giocatori del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner pensa agli allenamenti: niente cerimonia d'apertura alle Olimpiadi

Jannik Sinner ha deciso di saltare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Jannik Sinner non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

