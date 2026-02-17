Aleesami a gamba tesa | Bastoni-Kalulu? È stato brutto dai ma va detto che Bastoni ha fatto bene per un motivo

Aleesami ha commentato l’episodio di San Siro, spiegando che la gomitata di Bastoni a Kalulu è stata dura da digerire, ma ha anche ammesso che Bastoni ha agito con intelligenza. La sua opinione si basa su un episodio che ha visto coinvolti i due difensori durante la partita tra Inter e Milan, e ha evidenziato come Bastoni abbia sfruttato una mossa astuta per mettere in difficoltà l’avversario.

Aleesami ammette la sua fede bianconera e commenta con amarezza l’episodio di San Siro pur riconoscendo l’astuzia del difensore nerazzurro. La giornata di Champions League si accende con dichiarazioni inaspettate che arrivano direttamente dalla Norvegia, dove il BodøGlimt si prepara ad ospitare i campioni d’Italia dell’ Inter in un match delicatissimo. L’atmosfera all’Aspmyra Stadion è già elettrica per l’arrivo della corazzata milanese, ma a catturare l’attenzione mediatica nelle ultime ore è stato Haitam Aleesami. Il difensore, con un passato noto nel nostro campionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la sfida imminente, ma la conversazione è scivolata inevitabilmente sulle recenti polemiche che hanno infiammato il calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

