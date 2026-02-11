Sostegno alle arti a bando 200mila euro per le realtà piacentine | domande entro il 10 aprile

Il Comune di Piacenza ha aperto un bando da 200mila euro per sostenere le realtà culturali locali. Le associazioni e i gruppi interessati devono presentare le domande entro il 10 aprile. L’obiettivo è rafforzare il settore artistico e favorire iniziative che stimolino creatività e confronto tra diversi attori culturali. È un’occasione concreta per dare supporto alle realtà che lavorano nel territorio e far crescere il sistema culturale di Piacenza.

Dagli spettacoli dal vivo ai convegni, l'avviso è rivolto ai progetti con un valore compreso tra 5mila e 50mila euro: la presentazione «Favorire la crescita qualitativa del sistema culturale e, in particolare, la capacità del sistema piacentino di programmare e realizzare iniziative che supportino la creatività, il confronto e il dialogo tra idee». La dotazione complessiva del bando è di 200mila euro. È aperto a progetti il cui valore è compreso tra 5mila e1 e 50mila euro, e riservato a realtà con sede legale o operativa nella provincia di Piacenza. Le richieste di partecipazione, da presentare attraverso il portale Rol sul sito della Fondazione, sono aperte fino al 10 aprile.

