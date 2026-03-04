Estate sicura ai Lidi | più controlli cantieri verso la chiusura e protocollo legalità

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito mercoledì 4 a Comacchio per discutere il piano di sicurezza della stagione estiva ai Lidi. Durante la seduta, sono stati pianificati maggiori controlli, la chiusura di alcuni cantieri e l’attuazione di un protocollo sulla legalità per garantire un’estate più sicura.

Piano di sicurezza per la stagione estiva. Si è tenuta nella mattinata di mercoledì 4 a Comacchio, una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione, convocata in vista dell'imminente stagione balneare, ha sancito l'avvio di una stretta collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire una gestione ottimale del territorio in termini di legalità, sicurezza stradale, decoro urbano e tutela ambientale. Il prefetto ha fornito importanti aggiornamenti sulla rete viaria, con particolare riferimento alla superstrada Ferrara-Mare. È... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Terra dei Fuochi, protocollo per la legalità negli appalti: controlli rafforzati sulle bonificheUn nuovo strumento per blindare gli appalti pubblici e contrastare le infiltrazioni criminali nel delicato settore delle bonifiche ambientali. Bulera verso la chiusura. Protocollo firmato dal sindaco: "Stop definitivo entro il 2030"Una firma che segna il punto di svolta per il futuro ambientale e produttivo della Valdicecina.