Pronostico Barcellona-Real Madrid | Flick senza paura per la decima

La finale della Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid si presenta come un incontro di grande interesse. Dopo i recenti successi, il Barcellona di Flick affronta la partita con fiducia. In questa guida si trovano informazioni su come seguirla in streaming, le probabili formazioni e un’analisi del pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un appuntamento tra due delle più importanti squadre spagnole.

Barcellona-Real Madrid è la finale della Supercoppa di Spagna: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico Cinque a zero contro l’Athletic Bilbao; due a uno contro l’Atletico Madrid. Barcellona e Real arrivano dopo questi due risultati in semifinale a giocarsi la Supercoppa di Spagna. Una finale che non è mai stata in discussione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono nove le vittorie di fila in tutte le manifestazioni per la squadra di Flick. E il primato in classifica nella Liga è la giusta ricompensa al momento. Il filotto del Real, invece, è fermo a cinque: nel momento di massima pressione Xabi Alonso ha fatto vedere di possedere quella personalità – e attributi annessi – per tirarsi fuori da una situazione che stava diventando pericolosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

