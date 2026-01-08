Atletico Madrid Real Madrid 1-2 | Valverde e Rodrygo staccano il pass per la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col Barcellona

Valverde e Rodrygo hanno contribuito alla vittoria del Real Madrid sull’Atletico Madrid per 2-1, garantendo ai blancos l’accesso alla finale di Supercoppa. La sfida di Madrid si è conclusa con un risultato che porta il Real a sfidare il Barcellona nel Clasico decisivo. Un match intenso e ricco di emozioni, che conferma ancora una volta l’importanza di questa rivalità nel calcio spagnolo.

Il derby di Madrid non è mai un'amichevole, nemmeno quando in palio c'è l'accesso alla finale di un quadrangolare. Al termine di novanta minuti vibranti e ricchi di tensione, il Real Madrid supera per 2-1.

Supercoppa di Spagna: sarà ancora Clasico! Il Real Madrid batte l’Atletico e raggiunge il Barcellona in finale - All’indomani della manita dei catalani all’Atheltic Bilbao, i ragazzi di Xabi Alonso battono per 2- corrieredellosport.it

Atletico-Real Madrid 1-2, top e flop: Valverde (8) cecchino, Rodrygo (7,5) che classe, Sorloth (7) tiene vivo il derby - 1 il derby contro l'Atletico Madrid e stacca il pass per la finale di Supercoppa spagnola dove affronterà il Barcellona nel Clasico che assegnerà ... ilmessaggero.it

