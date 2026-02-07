Questa domenica si gioca la partita tra Nizza e Monaco, valevole per la ventunesima giornata di Ligue 1. Gli appassionati si aspettano un match con molte occasioni da gol, considerando l’attacco di entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta tv, e gli addetti ai lavori si concentrano sulle probabili formazioni e sulle statistiche per prevedere il risultato. In ogni caso, il gol sembra praticamente assicurato.

Nizza-Monaco è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nelle ultime cinque partite del Nizza, giocate in casa, entrambe le squadre hanno trovato la via della rete. Ci piace pensare, per quello che è il momento che stanno attraversando queste due formazioni, che pure domenica potrebbe succedere la stessa cosa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre vittorie a testa e un pareggio nelle ultime sette sfide. Equilibrio, insomma. E queste due club arrivano anche da situazioni diverse: i padroni di casa hanno superato il turno in Coppa di Francia mentre gli ospiti, anche in maniera abbastanza clamorosa, sono stati eliminati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nizza-Monaco: il GOL è sicuro

