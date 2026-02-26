Wolverhampton-Aston Villa è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il classico periodo di appannamento. Quello che capita anche alle squadre più importanti del mondo. E l’Aston Villa sicuramente non è tra queste. Però, con una sola vittoria nelle ultime cinque – un cammino che non ha comunque tolto il terzo posto in classifica – è arrivato il momento di tornare a sorridere. Perché la classifica si è accorciata. La salvezza è distante diciassette punti per i padroni di casa del Wolverhampton. Ovvio che si attende solamente l’aritmetica certezza della retrocessione per i padroni di casa che, comunque, qualcosa di buono hanno fatto nel corso delle ultime settimane fermando tra le altre cose pure l’Arsenal che ormai sentiva la vittoria in tasca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Wolverhampton-Aston Villa: la (mezza) crisi è alle spalle

Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: una crisi senza fineCrystal Palace-Aston Villa è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili...

Pronostico Tottenham-Aston Villa: l’occasione per la rivincitaTottenham-Aston Villa è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Non sappiamo onestamente quanto...

Temi più discussi: Pronostico Wolverhampton - Aston Villa con quote del match di premier league del 27-02-26; Pronostico Wolves-Aston Villa 27 Febbraio 2026: 28ª Giornata di Premier League; Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 27-02-2026; Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Pronostico e confronto quote 27.02.2026.

Pronostico Wolverhampton vs Aston Villa – 27 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Wolverhampton e Aston Villa, in programma il 27 Febbraio 2026 alle 21:00, si gioca al suggestivo Molineux Stadio. Una partita ... news-sports.it

WOLVERHAMPTON ASTON VILLA PREMIER LEAGUEDomenica pomeriggio, alle 15:00, in campo al Molineux Stadium Wolverhampton ed Aston Villa, scontro valido per la dodicesima giornata di Premier League. I Wolves arrivano dal buon pareggio raggiunto a ... tuttomercato24.com

Il cambio di allenatore ha portato a nuove difficoltà per l'Arsenal, che ha subito due risultati deludenti in pochi giorni. Dopo la sconfitta contro il Brentford, la squadra non è riuscita a mantenere il doppio vantaggio contro il Wolverhampton x.com