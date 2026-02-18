Il match tra PAOK e Celta Vigo si gioca perché si sono affrontate nelle prime fasi della Europa League, creando aspettative di rivincita. La sfida si terrà in Grecia, dove il PAOK cerca di riscattarsi dopo la sconfitta dell'andata contro la squadra spagnola. Entrambe le formazioni si preparano con grande concentrazione, puntando a superare il turno e avanzare nella competizione.

PAOK-Celta Vigo è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Si sono già incontrate in questa Europa League PAOK e Celta Vigo. E, ad avere la meglio, in casa, sono stati gli spagnoli che hanno vinto tre a uno dimostrando, in generale, di essere superiori. Ma da quel momento, e soprattutto analizzando quello che è l’ultimo periodo che stanno vivendo queste due formazioni, le cose sono abbastanza cambiate. E quindi, per i greci, c’è anche la possibilità di prendersi una mezza rivincita. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincita

Pronostico Espanyol-Celta Vigo: ritorno all’anticaLuca, allenatore dell’Espanyol, ha deciso di tornare al modulo classico 4-4-2 per la sfida contro il Celta Vigo di sabato, puntando su un sistema più solido e riconoscibile dopo alcune recenti prestazioni altalenanti.

Pronostico Celta Vigo-Valencia: la costante è assicurataIl confronto tra Celta Vigo e Valencia, valido per la diciottesima giornata della Liga, si terrà sabato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.