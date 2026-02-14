La Cremonese e il Genoa si affrontano in una partita decisiva per la salvezza, dato che entrambe le squadre sono a quota 23 punti e rischiano di retrocedere. Malinovskyi, il trequartista ucraino, ha segnato in tre partite consecutive, diventando un elemento chiave per i suoi. La gara si gioca in un momento in cui ogni punto può fare la differenza nella classifica finale.

Entrambe le squadre sono a quota 23 punti, +5 sulla Fiorentina terzultima. Il trequartista ucraino ha trovato il gol nelle ultime tre partite In Serie A è già spareggio salvezza. La Cremonese ospita il Genoa allo Zini per la 25esima giornata di campionato: fischio d'inizio domenica alle 15. La squadra di Nicola arriva dalla sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta: è il terzo ko di fila per i grigiorossi. Gli uomini di De Rossi hanno perso 3-2 contro il Napoli. Entrambe sono a quota 23 punti, +5 sulla Fiorentina terzultima. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Cremonese-Genoa. La Cremonese ha vinto solo una delle ultime dieci partite allo Zini in campionato: 2-0 contro il Lecce lo scorso 7 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Genoa, il pronostico: è già sfida salvezza. Attenzione a Malinovskyi

