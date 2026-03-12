La partita tra Fiorentina e Rakow si gioca giovedì alle 21:00, valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina affronta questa sfida consapevole di dover pensare già allo spareggio salvezza, mentre il Rakow cerca di ottenere un risultato positivo in trasferta. La gara sarà trasmessa in diretta tv e sono state annunciate le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Fiorentina-Rakow è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un’altra squadra polacca sul percorso della Fiorentina in Conference League. Dopo aver affrontato lo Jagiellonia nello spareggio di accesso agli ottavi, i gigliati se la vedranno con il Rakow, che a differenza dei suoi connazionali non ha dovuto disputare i playoff essendo già qualificato tra le prime 16 grazie ad un’ottima League Phase (il club di Czestochowa ha chiuso il maxi-girone, addirittura da imbattuto, al secondo posto dietro allo Strasburgo). (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Rakow: la testa è già allo “spareggio” salvezza

Articoli correlati

Fiorentina, Vanoli: “Contro il Rakow vogliamo vincere e andare avanti a testa alta”. Poi ci sarà la CremoneseFIRENZE – “Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante.

Pronostico West Ham-Brentford: la testa è alla salvezzaWest Ham-Brentford è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’obiettivo principale del West Ham è...

Una selezione di notizie su Pronostico Fiorentina Rakow la testa è...

Temi più discussi: Pronostico Fiorentina-Rakow quote analisi ottavi Conference; Pronostico Fiorentina-Rakow | Conference League 2025/26; Fiorentina-Rakow (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronostico; quote Fiorentina Rakow: il pronostico sulla Viola.

Fiorentina-Rakow, i viola puntano i quarti prima dello spareggio con la Cremonese: il pronosticoPronostico Fiorentina-Rakow quote analisi sfida andata ottavi Conference League in programma al Franchi giovedì 12 marzo alle ore 21 ... gazzetta.it

Fiorentina-Rakow, la Viola riuscirà ad andare avanti? Il pronosticoAndata degli ottavi di UEFA Conference League all’Artemio Franchi: la squadra di Vanoli riuscirà a superare il club polacco? msn.com

Fiorentina-Rakow (Conference League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/iGPpAFn #scommesse #pronostici x.com

La Fiorentina affronterà i polacchi del Rakow nei quarti di finale di Conference League. LO ha stabilito il sorteggio Uefa effettuato a Nyon. via X: acffiorentina - facebook.com facebook