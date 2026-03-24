Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Tommy Paul Miami 24-03-2026

Tomas Martin Etcheverry e Tommy Paul si affronteranno sul Grandstand non prima delle ore 19:00 italiane. Nel terzo turno l’americano ha avuto i nervi ben saldi per far fuori un cliente scomodo come Raphael Collignon, infine battuto per per 6-2 3-6 7-6, mentre l’argentino ha sconfitto i due set Rafael Jodar, esattamente come aveva fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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