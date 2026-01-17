Il match tra Getafe e Valencia, valido per la ventesima giornata della Liga, si disputa domenica. Con una recente vittoria in Coppa del Re, il Valencia si presenta con buone possibilità di successo anche in campionato, affrontando un Getafe che cercherà di difendersi. Analizzando le quote, emerge un'opportunità interessante. Di seguito, tutte le informazioni su formazioni, pronostico e dove seguire l’incontro.

Getafe-Valencia è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La pronosticabile vittoria in Coppa del Re – resa comunque facile da un ottimo atteggiamento in campo – ha permesso al Valencia di superare il turno e quindi di pensare positivo per il prossimo impegno in campionato sul campo del Getafe. I precedenti aiutano la squadra ospite a vivere questo match con un discreto interesse. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché negli ultimi 4 scontri diretti gli ospiti non hanno mai perso (3 vittorie e un pareggio) e siccome i padroni di casa non è che vivano il loro migliore momento (non si vince da sei partite) c’è il profumo, anche se non è che si senta tantissimo, di un possibile colpo esterno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Valencia: la quota è troppo alta per non prenderla

