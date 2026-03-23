Bolivia e Suriname iniziano il percorso che potrebbe portare una delle due nazionali al prossimo Mondiale. Sarà una partita secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore. La vincitrice di questa sfida affronterà l’Iraq il 31 marzo nello stesso stadio per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bolivia-Suriname (giovedì 26 marzo 2026 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Esporte Clube Bahia-Fluminense (giovedì 05 febbraio 2026 ore 23:00): formazioni, quote, pronosticiSiamo alla seconda giornata del Brasileirão 2026, con una sfida, quella tra Esporte Clube Bahia e Fluminense, che vede opposte due tra le outsider di...

Approfondimenti e contenuti su Bolivia Suriname giovedì 26 marzo 2026...

Discussioni sull' argomento Qualificazioni ai Mondiali e partite di play-off: tutte le partite rilevanti tra il 26 e il 31 marzo; L’Iraq non può giocare i play-off mondiali: Non riusciamo a partire. Rinviateli; Venezia, 6 giocatori convocati in Nazionale: tutti i dettagli; Venezia, sei calciatori convocati in Nazionale: tutti gli impegni.

Il gol non è un granché, fissa il 3-0 della Bolivia su Trinidad e Tobago, ultima amichevole prima dello spareggio mondiale con Suriname. Lo segna però un personaggio: Juan “Shaqiri” Godoy. La risposta degli altopiani al folletto elvetico. x.com

L’IRAQ VORREBBE RINVIARE IL PLAYOFF Il ct australiano Graham Arnold deve preparare l’Iraq che si prepara a sfidare la vincente di Bolivia-Suriname in Messico nella finale playoff che vale i mondiali 2026 L’Iraq però è toccato dal conflitto in Iran con la chi facebook