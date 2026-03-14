Progetto civico Italia Onorato a Napoli con Manfredi e Sala | In Campania 14esimo coordinamento

Oggi a Napoli è stato presentato il 14º coordinamento regionale di Progetto Civico Italia, con Carlo Puca nominato referente. La cerimonia ha coinvolto il sindaco di Napoli e il sindaco di Milano, che hanno partecipato all’evento. La presentazione si è svolta di fronte a un pubblico di cittadini e rappresentanti locali, in un incontro che ha segnato un nuovo passo per il progetto.

(Adnkronos) – "Progetto Civico Italia cresce con un entusiasmo contagioso. Oggi in Campania abbiamo presentato il 14º coordinamento regionale, con Carlo Puca che sarà il referente. Abbiamo unito miglia di amministratori che animano il centro sinistra ma non fanno partite di nessun partito. Sono linfa vitale che aggiunge freschezza e forza al campo progressista. Tutte queste persone saranno alla base della costituente di una nuova forza politica civica, riformista e popolare che nascerà nei prossimi mesi per completare la coalizione di sinistra. Porte aperte, in particolare modo, a una nuova classe dirigente che sappia raccogliere il meglio delle nostre esperienze di governo del passato e sappia guardare al futuro con speranza". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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