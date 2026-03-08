Doping su cavallo da corsa allenatore sotto processo | in aula arrivano i testimoni

Al Tribunale di Foggia si svolge il processo a un allenatore campano, accusato di aver somministrato sostanze dopanti a un cavallo da corsa. In aula sono stati convocati i testimoni che devono riferire sulle presunte irregolarità. Il procedimento riguarda le pratiche illegali legate all’uso di sostanze proibite nel mondo delle corse.

I fatti risalgono al 2022 quando durante una gara disputata all’Ippodromo dei Sauri, un cavallo risultò positivo. Si è costituita parte civile l'associazione Horse Angels È in corso presso il Tribunale di Foggia il processo a carico di un allenatore campano accusato di aver somministrato sostanze dopanti a un cavallo da corsa. I fatti risalgono al 2022 quando, durante una gara disputata all’Ippodromo dei Sauri, il cavallo Delfinuss risultò positivo al Flunixin, un antinfiammatorio vietato in competizione. Il farmaco - si legge nella nota dell'associazione ‘Horse Angels’ che si è costituita parte civile nel procedimento - viene utilizzato per ridurre dolore e infiammazione e può alterare le prestazioni dell’animale e consentire la partecipazione alla gara anche in presenza di problemi fisici che avrebbero richiesto riposo e cure. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

