In un quadro internazionale in rapido mutamento, il ministro della salute ha annunciato modifiche ai principi attivi farmaceutici, puntando a rafforzare il ruolo del paese nel settore a livello europeo. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche e mira a consolidare la posizione italiana nel mercato farmaceutico, con l’obiettivo di avviare un percorso di evoluzione più incisivo per il settore nel continente.

In un contesto geopolitico in ebollizione, l’Italia può difendere la sua leadershi p a livello europeo nel pharma e dare il via ad un cambio di passo per il Vecchio Continente. “Nel Testo unico sulla legislazione farmaceutica poniamo questo tema: la produzione dei principi attivi che servono per allestire farmaci salvavita. Oggi noi siamo dipendenti per l’80% dall’India e dalla Cina. Dobbiamo riappropriarci della grande tradizione della chimica farmaceutica di base che è stata propria dell’Italia negli anni ’80”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato intervenendo stamani alla presentazione di una ricerca realizzata dalla Luiss Business School e promossa dall’American Chamber of Commerce in Italy sull’impatto delle imprese farmaceutiche americane in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Principi attivi farmaceutici: si cambia, l’impegno di Gemmato

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