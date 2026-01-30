Preparati galenici per dimagrire scatta il divieto per alcuni principi attivi

Da oggi è vietato ai medici prescrivere e ai farmacisti preparati galenici a base di paroxetina e altri farmaci della stessa classe, gli SSRI, per dimagrire. Il divieto entra in vigore dopo le nuove regole che limitano l’uso di questi principi attivi a scopo estetico.

(Adnkronos) – Scatta il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti "di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Ssri)". È questo che recita il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2025 pubblicato sulla Gazzetta.

