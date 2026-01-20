Farmaci veterinari troppo cari? L’impegno di Gemmato

Il costo dei farmaci veterinari è un tema di crescente interesse, soprattutto in relazione alla loro differenza di prezzo rispetto ai farmaci umani. Recentemente, il ministero della Salute ha affrontato questa questione durante un incontro dedicato all’antimicrobico-resistenza, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita e di possibili interventi per garantire accessibilità e trasparenza nel settore.

Perché un principio attivo destinato alla cura di un cane o un gatto costa più salato rispetto a quello – identico – destinato a pazienti umani? Del prezzo dei farmaci per gli animali si è parlato al ministero della Salute, nel corso dell’incontro su ‘Antimicrobico-resistenza. Evidenze scientifiche, sostenibilità del Ssn e di nuovi modelli territoriali’, organizzato da Fenagifar. Ebbene, il problema è reale ma ha radici antiche, e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha assicurato l’impegno dell’Esecutivo per la sostenibilità delle cure per gli animali. “Oggi – ha detto a margine dell’incontro Gemmato, amante di cani e gatti – abbiamo affrontato il tema del costo dei farmaci veterinari: innegabilmente alcuni principi attivi costano molto di più rispetto quelli per uso umano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

