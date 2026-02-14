Andrano si riaccende con il suo Carnevale | una festa di cartapesta comunità e tradizione

Andrano si anima di nuovo con il suo Carnevale, perché i cittadini hanno deciso di riscoprire le tradizioni locali. Le maschere di cartapesta prendono vita grazie all’impegno di artigiani e volontari, che hanno dedicato settimane a creare figurine colorate e dettagliate. Questa festa rappresenta anche un momento di incontro per la comunità, che si prepara a mostrare i propri lavori durante le sfilate di domenica.

Il 15, 17 e 22 febbraio torna lo storico appuntamento organizzato dall'Associazione Nuova Aria Antica. Tre giorni di sfilate, musica e creatività che celebrano oltre 25 anni di storia collettiva ANDRANO – Non è solo una sfilata, ma il risultato di mesi di lavoro silenzioso nelle officine e nei garage del paese. Il Carnevale Andranese si appresta a tornare in piazza, confermandosi come uno degli appuntamenti identitari più sentiti del Salento. Organizzata dall'Associazione Nuova Aria Antica Aps con il patrocinio del Comune di Andrano, la manifestazione celebrerà la sua energia i prossimi 15, 17 e 22 febbraio. Andrano, il carnevale andranese costruito dalla comunità torna in piazzaANDRANO (Lecce) - Si svolgerà i prossimi 15, 17 e 22 febbraio il Carnevale andranese, storica festa del paese organizzata dall'Associazione Nuova Aria Antica ...