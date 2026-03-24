Primato Volvo nelle auto software-defined

Volvo Cars si distingue come leader mondiale nella rivoluzione delle auto software-defined. La casa automobilistica scommette sulla trasformazione digitale, puntando sull'integrazione avanzata del software nei propri veicoli. Questa strategia le permette di migliorare le funzionalità e aggiornare le vetture anche a distanza, rafforzando la propria posizione nel settore automobilistico globale.

(Adnkronos) – La trasformazione digitale dell’auto passa sempre più dal software, e in questo scenario Volvo Cars si posiziona al vertice globale. Secondo l’analisi di S&P Global Mobility, il costruttore svedese è l’unico marchio automobilistico tradizionale ad aver raggiunto il livello più alto nella maturità dei software-defined vehicle (SDV), un riconoscimento che certifica un cambiamento ormai strutturale nell’industria. Il dato non è solo simbolico: indica la capacità concreta di progettare e aggiornare le vetture come veri e propri sistemi digitali evolutivi. Le auto non sono più prodotti statici, ma piattaforme in continuo aggiornamento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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