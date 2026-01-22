Stop all’udienza per violenza sessuale Il legale trova la sentenza già scritta

Prima dell’inizio dell’udienza per un reato di violenza sessuale, un avvocato della difesa ha notato la presenza di documenti sul banco dei giudici. La scoperta ha portato alla sospensione dell’udienza, poiché si è verificato che la sentenza era già stata predisposta, sollevando dubbi sulla regolarità del procedimento.

Prima che prendesse il via l'udienza di un processo per violenza sessuale, un avvocato del collegio difensivo dell'imputato si è accorto, buttando un occhio e poi avvicinandosi, che sul banco dei giudici c'erano dei fogli. Una "dozzina di pagine appoggiate sul fascicolo processuale", nelle quali "c'era già scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e si dava conto dell'attendibilità della persona offesa". A sollevare il caso è stato l'avvocato Paolo Cassamagnaghi, il quale dopo una breve interlocuzione informale coi giudici della sesta sezione penale su quanto aveva scoperto, assieme alla collega della difesa, la legale Roberta Ligotti, ha depositato immediatamente un'istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio per quel "verdetto già scritto" prima che finisse il processo.

