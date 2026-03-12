Afragola violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile | 3 arresti

A Afragola, i carabinieri hanno arrestato tre persone con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse riguardano una violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane disabile. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in seguito alle indagini avviate dopo l'episodio. I dettagli della vicenda sono stati confermati dagli inquirenti.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ad Afragola nei confronti di tre persone accusate di violenza sessuale di gruppo ai danni di un ragazzo in condizione di particolare fragilità. Tre persone sono state arrestate questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane affetto da disabilità. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dai carabinieri, al termine di un’attività investigativa coordinata dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto emerso dalle indagini, anche di natura tecnica, i tre indagati avrebbero approfittato della condizione di particolare fragilità della vittima, costringendola a subire atti sessuali. 🔗 Leggi su 2anews.it

