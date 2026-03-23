I registi del film fantascientifico campione di incassi dell'ultimo weekend hanno raccontato in che modo sono riusciti a convincere la grande attrice a partecipare alla pellicola L'ultima missione - Project Hail Mary ha conquistato il box-office nell'ultimo weekend di programmazione, con i registi che adesso stanno lentamente svelando i segreti che hanno circondato la produzione. Uno di questi riguarda la partecipazione a sorpresa di una star Premio Oscar con un cameo vocale e di come Phil Lord e Chris Miller sono riusciti a convincerla a prendere parte alla pellicola con Ryan Gosling protagonista. Meryl Streep e il cameo vocale in L'ultima missione - Project Hail Mary Nel corso della pellicola, l'attrice tre volte Premio Oscar ha prestato la sua voce automatizzata a un alieno dall'aspetto simile . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'ultima missione - Project Hail Mary, svelato il cameo di questa star Premio Oscar

Articoli correlati

L'ultima missione - Project Hail Mary, il destino di un personaggio svelato da un easter eggLo scrittore Andy Weir, autore del romanzo da cui è tratto il film, ha chiesto ai registi di inserire un dettaglio importante.

‘L’ultima missione: Project Hail Mary’, perché è un film imperdibile?Ryan Gosling, attore rivelazione ormai degli ultimi 10 anni, capace di spaziale dal dramma sentimentale al musical comedy, è il protagonista di...

Contenuti e approfondimenti su Project Hail Mary

Temi più discussi: L’ultima missione: Project Hail Mary di Phil Lord e Christopher Miller - Close-up; L'ultima missione: Project Hail Mary (2026) di Phil Lord e Chris Miller - Recensione; L'ultima missione: Project Hail Mary, tutto sul film con Ryan Gosling; Project Hail Mary è la fantascienza di cui abbiamo bisogno.

L'ultima missione: Project Hail Mary primo al boxoffice italiano del weekend, esordio forte negli USAL'ultima missione: Project Hail Mary con Ryan Gosling debutta primo al botteghino italiano del weekend, mentre negli USA per un soffio non batte la partenza di Oppenheimer, nel contesto di film origi ... comingsoon.it

L'ultima missione - Project Hail Mary, svelato il cameo di questa star Premio OscarI registi del film fantascientifico campione di incassi dell'ultimo weekend hanno raccontato in che modo sono riusciti a convincere la grande attrice a partecipare alla pellicola ... movieplayer.it

"PROJECT HAIL MARY" CHIUDE IL WEEKEND IN TESTA E SI PORTA A OLTRE 1,3 MILIONI DI EURO. LA TOP TEN DI IERI, DOMENICA 22 MARZO 2026 E I DATI DEL FINE SETTIMANA. #BoxOfficeItalia #incassi #ingressi #presenze #spettatori dati Cinetel facebook

Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non x.com