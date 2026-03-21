Domani all’Auditorium San Romano si svolgerà la prima tappa dell’edizione Shelley Project 2026, un evento dedicato alla presentazione di “La fanciulla tra i Titani”. L’appuntamento vede coinvolti artisti e organizzatori che porteranno in scena l’inizio di questa manifestazione culturale, con un focus sul nuovo progetto artistico. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito.

L’evento iniziale dell’edizione Shelley Project 2026 andrà in scena domani l’Auditorium San Romano a Lucca, con la conferenza spettacolo "Mary: La fanciulla tra i Titani - Frankenstein e il sogno della scrittura" curata dalla professoressa Roberta Ferrari dell’Università degli Studi di Pisa e arricchita dagli interventi artistici dell’Anonima Teatranti e della Società di Danza – Circolo di Lucca. La Professoressa Ferrari, esperta di letteratura inglese e divulgatrice del Romanticismo e della figura di Mary Shelly, ci accompagnerà in un viaggio fantastico tra luoghi, pensieri e poesia, intervallati da momenti di teatro, di canto e di danza storica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La fanciulla tra i Titani". Shelley Project 2026 al via

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