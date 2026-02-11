Mia zia Daniela detta Dada per andare a ballare la notte indossava zeppe tacco 25 al via la XIII Edizione del Premio LiNUTILE del Teatro

Questa sera, alle 21, parte la tredicesima edizione del Premio LiNUTILE al Teatro di via Agordat a Padova. L’evento apre con una serata piena di energia, mentre gli artisti si preparano a sorprendere il pubblico. La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso nel circuito Off, si propone di scoprire nuovi talenti e portare in scena spettacoli innovativi. La serata si preannuncia ricca di sorprese e di entusiasmo, con la speranza di coinvolgere e appassionare gli spettatori fin dal primo atto.

Prende il via venerdì 13 febbraio (ore 21.00) al Teatro de LiNUTILE di Padova la XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, progetto ideato e promosso dal Teatro di via Agordat 5, divenuto negli anni un punto di riferimento per il circuito Off. L’edizione 2026, intitolata “La mia opera prima”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su LiNUTILE Teatro ‘Salva la tua lingua locale’, premiati i vincitori della XIII edizione del premio Unpli Teatro de LiNUTILE torna con la proiezione del mediometraggio “L’estremo saluto” Il Teatro de LiNUTILE presenta l’ultima proiezione del mediometraggio “L’estremo saluto”. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su LiNUTILE Teatro Argomenti discussi: Premio LiNUTILE del Teatro. Dal 13 febbraio in scena La mia opera prima; XIII Premio LiNUTILE del Teatro, il programma dell’edizione 2026. La parruccaia uccisa e il silenzio: Un libro per ridare luce a mia ziaDaniela Carlino, pedagogista e attivista contro la violenza di genere, è la nipote di Antonietta Giarrusso, la parruccaia uccisa nel suo negozio di via Dante a Palermo nell’aprile del 2012. Da allora ... livesicilia.it Daniela Ruggi/ Il fratello Alberto Mai aggredito la zia, tutto falso, ho cercato di aiutare mia sorellaIl fratello di Daniela Ruggi, Alberto, intervistato da Storie Italiane fornisce la propria versione in merito ai conflitti con la zia Storie Italiane è tornato a parlare con Alberto, il fratello di ... ilsussidiario.net Prende il via venerdì 13 febbraio la tredicesima edizione de il Premio LiNUTILE del Teatro, progetto ideato e promosso dal Teatro de LiNUTILE di Padova, divenuto negli anni un punto di riferi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.