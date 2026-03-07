Preghiera del mattino 7 Marzo 2026 | Rendimi un Tuo segno di grazia

Il 7 marzo 2026 si apre con una preghiera del mattino che invita a offrire il cuore al Signore e a lasciarsi guidare dal suo sguardo di pace. La richiesta è di essere un segno di grazia, mentre si inizia la giornata con un atto di devozione. La preghiera si rivolge a chi desidera trovare conforto e pace nel momento di inizio giornata.

Inizia il tuo giorno con la preghiera del mattino offrendo il cuore al Signore e lasciati guidare dal Suo sguardo di pace. Affida ogni speranza a Maria. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. O Dio, ricco di misericordia, Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla Tua opera di salvezza, rendici segno della Tua grazia verso il nostro prossimo. Per Cristo nostro Signore Amen. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare.