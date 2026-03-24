Preferenze domanda di mobilità 2026 | è possibile indicare più province

Il 17 marzo 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino e con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA, si è parlato dell’apertura della finestra per le domande di mobilità del personale docente. È stato comunicato che i candidati possono indicare più province nelle loro richieste per il prossimo anno scolastico.

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA, è stata presentata l’apertura della finestra per le domande di mobilità del personale docente. L’attenzione si concentra sulle tempistiche e sulle modalità di inoltro dell’istanza, con l’avvio fissato al 16 marzo e la scadenza al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026: quante preferenze si possono indicare, come caricare gli Allegati. LE RISPOSTE AI QUESITIMobilità docenti per l'anno scolastico 202627: tutte le operazioni spiegate dalla sindacalista Roberta Vannini di UIL Scuola Rua. Supplenze 2026/28: domanda unica per GPS e venti scuole di istituto, separata per le 150 preferenze. CHIARIMENTIGraduatorie supplenze 202628: chiarimento sulle domande da presentare per ottenere il massimo delle possibilità. Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità Una selezione di notizie su Preferenze domanda Temi più discussi: Mobilità docenti 2026: quante preferenze si possono indicare, come caricare gli Allegati. LE RISPOSTE AI QUESITI; Mobilità docenti 2026, fino ad un massimo di 15 preferenze. Convenienza della preferenza con il codice puntuale rispetto quello sintetico; Mobilità 2026, le preferenze da esprimere sono al massimo 15 tra scuole, comuni, distretti e province; Mobilità docenti 2026 in deroga al vincolo triennale: attenzione a vincoli per la compilazione della domanda. Mobilità personale ATA 2026: valutazione servizio, preferenze, deroghe figli, autodichiarazioni. Le Faq di Mileto (Gilda)Aperte dal 23 marzo le domande di mobilità per il personale ATA 2026. Le domande possono essere presentate entro il 13 aprile dal personale di ruolo. orizzontescuola.it Mobilità ATA 2026, domande dal 23 marzo: precedenze e soprannumerarietà, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIALCon la sottoscrizione del CCNI 2025/2028 avvenuta il 10 marzo 2026, il sistema della mobilità per il personale ATA si avvia verso la sua fase operativa. Le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono ... tecnicadellascuola.it **MOBILITÀ ATA: come scegliere le sedi (consigli pratici)** **In vista della domanda di mobilità, condivido alcune indicazioni utili per compilare correttamente le preferenze** * **La domanda è unica, sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.** - facebook.com facebook