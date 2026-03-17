Mobilità docenti 2026 | quante preferenze si possono indicare come caricare gli Allegati LE RISPOSTE AI QUESITI

Da orizzontescuola.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 202627, Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola Rua, ha spiegato le modalità per indicare le preferenze e come caricare gli Allegati. Sono stati chiariti i limiti sul numero di preferenze che si possono inserire e le procedure da seguire per allegare i documenti necessari. La guida si rivolge a insegnanti e personale scolastico interessato a questa procedura.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: tutte le operazioni spiegate dalla sindacalista Roberta Vannini di UIL Scuola Rua. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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