Mobilità docenti 2026 | quante preferenze si possono indicare come caricare gli Allegati LE RISPOSTE AI QUESITI

Per la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 202627, Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola Rua, ha spiegato le modalità per indicare le preferenze e come caricare gli Allegati. Sono stati chiariti i limiti sul numero di preferenze che si possono inserire e le procedure da seguire per allegare i documenti necessari. La guida si rivolge a insegnanti e personale scolastico interessato a questa procedura.