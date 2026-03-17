Mobilità docenti 2026 | quante preferenze si possono indicare come caricare gli Allegati LE RISPOSTE AI QUESITI
Per la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 202627, Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola Rua, ha spiegato le modalità per indicare le preferenze e come caricare gli Allegati. Sono stati chiariti i limiti sul numero di preferenze che si possono inserire e le procedure da seguire per allegare i documenti necessari. La guida si rivolge a insegnanti e personale scolastico interessato a questa procedura.
Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: tutte le operazioni spiegate dalla sindacalista Roberta Vannini di UIL Scuola Rua. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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