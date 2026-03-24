Predappio rette d’iscrizione al nido Il Comune conferma la riduzione
Presso il Comune di Predappio si apriranno entro il mese di marzo le iscrizioni dei bimbi da 0 a 3 anni al nido comunale Pollicino per il prossimo anno per poi stilare le graduatorie e il bando. Per l’anno educativo in corso 20252026, in Emilia-Romagna, l’abbattimento delle rette dei nidi nei comuni montani prevede la gratuità del servizio per le famiglie con un Isee pari o inferiore a 40.000 euro, anche in complementarietà con la misura bonus asilo nido erogata dall’Inps. Con delibera di giunta comunale numero 1082025, pubblicata il 6 marzo scorso, il Comune di Predappio ha confermato la riduzione delle rette del nido comunale d’infanzia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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