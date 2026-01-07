Nido gratuito per 40 famiglie dal Comune i voucher conciliativi coprono le rette

Il Comune ha annunciato l’assegnazione di voucher conciliativi per il 2025/2026, destinati a 40 famiglie con figli tra 3 mesi e 3 anni. Questi strumenti mirano a sostenere le spese per l’asilo nido, contribuendo a rendere più accessibile il servizio. La misura si inserisce nel quadro delle iniziative comunali per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, offrendo un supporto concreto alle famiglie nel percorso educativo dei propri figli.

Crescono gli strumenti di sostegno per i genitori con figli al nido. La Giunta comunale ha predisposto l’assegnazione dei voucher conciliativi destinati alle famiglie di bambini tra 3 mesi e 3 anni, per l’anno educativo 20252026. Grazie a un contributo di circa 540 euro per ogni mensilità di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nido gratuito per 40 famiglie, dal Comune i voucher conciliativi coprono le rette Leggi anche: Sostegno per le rette dell’asilo. Aiuto alle famiglie dal Comune Leggi anche: Comune di Baronissi, al via i Voucher Natalizi 2025 per sostenere le famiglie in difficoltà Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Falconara / Nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà. Coriano: nido gratuito per 40 famiglie, i voucher conciliativi coprono le rette 2025/2026 - La Giunta comunale ha predisposto l’assegnazione dei voucher conciliativi destinati alle famiglie di bambini tra 3 mesi e 3 anni, ... chiamamicitta.it

Coriano, nido gratis per 40 famiglie - Crescono a Coriano gli strumenti di sostegno per i genitori con figli al nido. corriereromagna.it

“Nidi gratis” in Toscana, la Regione alza la soglia d’accesso: da 35.000 a 40.000 euro di reddito Isee - Firenze, 3 marzo 2025 – Dal prossimo anno educativo ancora più famiglie in Toscana potranno accedere al bando regionale per fruire dei servizi degli asili nido gratis: l'aumento passa da 35. lanazione.it

A partire dal prossimo anno facciamo un passo importante a sostegno delle famiglie trentine Asilo nido gratuito per i nuclei con ICEF fino a 0,4 Riduzione di circa il 50% delle rette per le famiglie con ICEF tra 0,4 e 0,7 La Provincia interverrà con - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.