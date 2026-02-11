Niente da fare per Matteini | respinto il patteggiamento Verso il rinvio a giudizio insieme all’ex sindaca Bugetti

Prato, 11 febbraio 2026 – Riccardo Matteini Bresci non farà il patteggiamento. Dopo settimane di trattative, il giudice Fabio Gugliotta di Firenze ha respinto la proposta dell’imprenditore, che era dato per scontato. Matteini, ex amministratore del Gruppo Colle, ora dovrà affrontare il processo insieme all’ex sindaca Ilaria Bugetti, accusata di corruzione. La decisione sorprende tutti, anche la procura che sperava in una soluzione più rapida.

Prato, 11 febbraio 2026 – Sembrava fatta ma qualcosa non è filato per il verso giusto. Il patteggiamento sembrava già in tasca se non che, ieri, il giudice Fabio Gugliotta di Firenze a sorpresa tutti, procura compresa: niente da fare per Riccardo Matteini Bresci, imprenditore ed ex ad del Gruppo Colle, indagato dalla Dda di Firenze insieme all’ex sindaca Ilaria Bugetti per una presunta corruzione. Matteini Bresci, difeso dall’avvocato Pier Matteo Lucibello, aveva chiesto di poter patteggiare la pena: cinque mesi in continuazione ai due anni e due mesi già patteggiati nell’altra inchiesta che lo ha visto protagonista insieme all’ex carabiniere Sergio Turini (sempre per corruzione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Tribunale di Firenze ha detto no alla richiesta di patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci, coinvolto nell’indagine sulla corruzione a Prato.

A Prato, le indagini per corruzione coinvolgono Bugetti e Matteini Bresci.

