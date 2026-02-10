Il Tribunale di Firenze ha detto no alla richiesta di patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci, coinvolto nell’indagine sulla corruzione a Prato. L’ex sindaca Ilaria Bugetti resta sotto indagine, mentre si aspettano nuove mosse nel procedimento.

PRATO – Il Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci nel procedimento per corruzione, che lo vede indagato insieme all’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti. L’imprenditore aveva concordato con la Procura di Firenze una pena di 5 mesi da scontare ai lavori socialmente utili in continuazione con i 2 anni e 2 mesi già patteggiati nel febbraio 2015 per l’altra inchiesta per corruzione che vedeva coinvolto lo stesso Matteini Bresci con l’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Prato Sergio Turini. Il giudice Fabio Gugliotta non ha ammesso il patteggiamento di Matteini Bresci in quanto ha ritenuto non sussistente la continuazione tra i due reati di corruzione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, indagine corruzione ex sindaca Bugetti: respinta richiesta di patteggiamento di Matteini Bresci

Approfondimenti su Prato Bresci

Niente patteggiamento per Riccardo Matteini Bresci.

A Prato, le indagini per corruzione coinvolgono Bugetti e Matteini Bresci.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Prato Bresci

Argomenti discussi: Dalla strage sul lavoro al carcere polveriera fino ai delitti efferati.

Prato, inchiesta corruzione ex sindaca Bugetti: respinta richiesta di patteggiamento di Matteini BresciIl Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci nel procedimento per corruzione, che lo vede indagato insieme all’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti. firenzepost.it

Prato, respinta la richiesta di patteggiamento di Matteini Bresci, accusato di corruzione insieme all’ex sindacaPRATO. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta, ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dall’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, indagato per corru ... msn.com

COSA STA SUCCEDENDO AL PRATO di Leonardo Nuti Il Prato esce sconfitto dal " Malservisi- Matteini" a Bagni di Gavorrano al termine di una gara che ha messo in evidenza varie criticità. A fare la differenza sono stati l’ex Rinaldini su rigore e Presta, autori - facebook.com facebook