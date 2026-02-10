Prato indagine corruzione ex sindaca Bugetti | respinta richiesta di patteggiamento di Matteini Bresci
Il Tribunale di Firenze ha detto no alla richiesta di patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci, coinvolto nell’indagine sulla corruzione a Prato. L’ex sindaca Ilaria Bugetti resta sotto indagine, mentre si aspettano nuove mosse nel procedimento.
PRATO – Il Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci nel procedimento per corruzione, che lo vede indagato insieme all’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti. L’imprenditore aveva concordato con la Procura di Firenze una pena di 5 mesi da scontare ai lavori socialmente utili in continuazione con i 2 anni e 2 mesi già patteggiati nel febbraio 2015 per l’altra inchiesta per corruzione che vedeva coinvolto lo stesso Matteini Bresci con l’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Prato Sergio Turini. Il giudice Fabio Gugliotta non ha ammesso il patteggiamento di Matteini Bresci in quanto ha ritenuto non sussistente la continuazione tra i due reati di corruzione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Respinta la richiesta di patteggiamento per Matteini Bresci
Niente patteggiamento per Riccardo Matteini Bresci.
Prato, inchiesta per corruzione Bugetti-Matteini Bresci: l'imprenditore vuole patteggiare
A Prato, le indagini per corruzione coinvolgono Bugetti e Matteini Bresci.
