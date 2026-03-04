Cosa ha fatto Alex Schwazer negli ultimi anni? Tra ritiri e ritorni | tempi e personali verso i Campionati Italiani

Negli ultimi anni, Alex Schwazer ha vissuto un percorso caratterizzato da ritiri e ritorni, alternando momenti di allenamento intenso a periodi di assenza dalle competizioni ufficiali. Dopo aver partecipato a diverse gare, si prepara ora a tornare in prima linea per i Campionati Italiani della mezza maratona, con obiettivi ancora da definire.

Alex Schwazer sarà tra i grandi protagonisti dei Campionati Italiani della mezza maratona di marcia, la nuova distanza che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’altoatesino si cimenterà sui 21,097 km ad Alessandria nella giornata di domenica 8 marzo, tappa di avvicinamento ai Mondiali a squadre (12 aprile a Brasilia) e agli Europei (10-16 agosto a Birmingham). Sarà la sua prima apparizione in un campionato italiano dopo la squalifica di otto anni per doping, ma cosa ha fatto negli ultimi anni il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km? Lo scorso 6 settembre prese parte ai Campionati Regionali open del Trentino-Alto Adige, cimentandosi sui 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

