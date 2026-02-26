Ana Alonso ha perso una medaglia vinta alle Olimpiadi Invernali | Non so cosa sia successo

Durante le Olimpiadi Invernali, una delle atlete ha dichiarato di aver smarrito temporaneamente una medaglia di bronzo vinta, senza riuscire a spiegare come sia successo. La medaglia era stata consegnata alla fine della competizione, ma successivamente è scomparsa per alcuni giorni. Dopo diverse settimane, è stata ritrovata senza che ci siano state ulteriori spiegazioni sulla vicenda.

La bizzarra ammissione di Ana Alonso che ha smarrito per alcuni giorni una delle due medaglie di bronzo vinte a Milano-Cortina 2026: alla fine è spuntata fuori dal nulla.

Sci alpinismo Staffetta mista L'Italia con Michele Boscacci e Alba De Silvestro si classifica al quinto posto Francia (Emily Harrop e Thibault Anselmet) Svizzera (Marianne Fatton e Jon Kistler) Spagna (Ana Alonso Rodriguez e Oriol Card