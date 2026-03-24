Gianpaolo Pozzo ha commentato le capacità di Luciano Spalletti, sottolineando come sia in grado di gestire situazioni complesse e difficili. Secondo il dirigente, l’allenatore ha le competenze per affrontare anche momenti complicati e, con il giusto approccio, potrebbe sistemare la rosa della Juventus. Le sue parole sono state riportate da un sito sportivo.

Gianpaolo Pozzo ha parlato di Luciano Spalletti, elogiandolo e indicando che metterà a posto la situazione della Juventus. Vediamo cos’ha detto. Il presidente dell’ Udinese Gianpaolo Pozzo, è stato intervistato da radio GR Parlamento. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE DAVIS – « Lo abbiamo pagato 3 milioni di euro, è un bravissimo giocatore anche a livello di comportamento e atteggiamento nei confronti della società. Ha avuto dei momenti difficili, ma se gli dai la palla sa come gestirla e fa gol». COMO – «Sono miracolosi per la verità. Non bastano i soldi, bisogna essere anche capaci, sono arrivati in una zona che sotto il profilo calcistico non ha una grande tradizione e stanno facendo delle cose incredibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pozzo incensa Spalletti: «È un allenatore che riesce a sviluppare qualsiasi situazione, anche in difficoltà. Con pazienza, rimetterà a posto la Juve»

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