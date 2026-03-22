Dopo il pareggio contro il Sassuolo, l’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è stata “distrutta dal dispiacere” e ha evidenziato una mancanza di maturità nelle decisioni prese in campo. Ha aggiunto che i giocatori hanno mostrato poca conoscenza delle azioni da compiere, sottolineando le difficoltà affrontate durante la partita. Le sue parole si sono focalizzate sulla prestazione complessiva della squadra.

“Siamo distrutti dal dispiacere, perché alla fine è il risultato che ti fa la differenza”. Spalletti sa che il pari casalingo con il Sassuolo (1-1) pesa molto ai fini della corsa alla Champions. Soprattutto prima della sosta. Il tecnico della Juve, nel commentare la prestazione dei suoi, spiega di aver chiesto “di continuo di andare su Yildiz o su Conceiçao, sugli esterni, perché con loro potevamo entrare di più in area, per sfondare il muro del Sassuolo. Invece, abbiamo scelto cose che alla fine abbiamo pagato”. Il bilancio di Spalletti è negativo: “Abbiamo fatto vedere poca maturità, poca pulizia di scelte e conoscenza di ciò che dovevamo fare – ha detto l’allenatore della Juve -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anche Spalletti non riesce a difendere la Juve: "Distrutti dal dispiacere. Poco maturi nelle scelte"

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