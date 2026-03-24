Giampaolo Pozzo ha commentato la situazione attuale di Lorenzo Lucca, sottolineando la necessità di pazienza in vista di un possibile recupero delle sue prestazioni. La dichiarazione si riferisce al rendimento del giocatore dopo le recenti partite disputate con il Napoli. Pozzo ha affermato che Lucca tornerà a essere quello di prima con il tempo e il supporto adeguato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giampaolo Pozzo interviene sul momento di Lorenzo Lucca e sul suo rendimento al Napoli. Il patron dell’Udinese, ai microfoni di Radio Gr Parlamento durante “La Politica nel Pallone”, ha analizzato la situazione dell’attaccante, invitando alla calma. «Non capisco perché non abbia brillato al Napoli», ha dichiarato Pozzo. «Qui da noi aveva fatto ottimi campionati, dimostrando grande efficacia. Bisogna avere pazienza: le cose non girano subito come ci si aspetta». “TORNERÀ A SEGNARE” Pozzo è convinto delle qualità del centravanti: «Non è possibile che un giocatore così giovane cambi rendimento da un anno all’altro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pozzo difende Lucca: «Serve pazienza, tornerà quello di prima»

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