Damiani difende Lang | Serve pazienza Conte lo farà crescere

Il futuro di Noa Lang nel Napoli rimane oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Damiani, dirigente del club, sottolinea l’importanza della pazienza e confida nelle capacità di Conte di far sviluppare al meglio il giovane talento. La questione si inserisce nel contesto di un percorso di crescita che richiede attenzione e tempi adeguati, in vista di un progetto a lungo termine per la squadra.

"> Il futuro di Noa Lang continua a tenere banco in casa Napoli. A fare chiarezza è stato Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, con un’analisi che invita alla calma e alla pazienza, soprattutto quando si parla di giocatori reduci da campionati molto diversi dalla Serie A. «Nel campionato olandese non ci sono marcature, ti lasciano libero. Qui ci sono raddoppi, più tattica: bisogna aspettarlo», ha spiegato Damiani, sottolineando come l’impatto con il calcio italiano richieda tempo. «Le qualità ci sono tutte. Se a Napoli sta bene ed è felice deve restare, se invece ci sono problemi allora sarebbe meglio pensare a una cessione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

