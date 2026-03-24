Il 24 marzo, si è appreso che l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim rappresenta una naturale evoluzione di un percorso iniziato circa cinque anni fa, secondo quanto dichiarato dal responsabile dell'azienda coinvolta. La comunicazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di possibili sviluppi futuri per la società interessata, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche.

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “L'offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim rappresenta una naturale evoluzione di un dossier avviato cinque anni fa insieme al Direttore Generale Giuseppe Lasco. Abbiamo fatto il primo investimento un anno fa, quindi possiamo dire di esserci fidanzati con Tim”. Lo sottolinea l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in un'intervista rilasciata al Tg Poste. “Adesso siamo fermamente convinti che il matrimonio sia il prossimo passo, e quindi abbiamo proposto a tutti gli azionisti di Tim di venire a bordo dell'iniziativa di Poste” sottolinea. L'Ad ricorda che "il gruppo ha avviato lo studio... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste-Tim: Del Fante: "Opas è naturale evoluzione di un percorso iniziato anni fa"

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