“Tim resterà una società stand alone con il suo marchio iconico e la sua organizzazione”, ha detto Matteo Del Fante durante la call con gli analisti per illustrare l’offerta pubblica di acquisto e scambio del gestore telefonico annunciata domenica 22 marzo e che si chiuderà entro il quarto trimestre di quest’anno. Confronto che è servito soprattutto per chiarire i dettagli più tecnici di dell’operazione – come prezzo, sinergie e timing - che in questo momento è sotto i riflettori del mercato con il titolo Poste che a inizio seduta è arrivato a perdere fino al 10 per cento ma poi ha recuperato terreno dopo le dichiarazioni dei vertici di Poste. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Del Fante (Poste): "Nell'opas su Tim il governo non è coinvolto. Nasce dalla nostra visione strategica"

Articoli correlati

Poste lancia un’Opas totalitaria su TIM: il controllo allo StatoPoste Italiane ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) totalitaria su TIM, con l’obiettivo di dare vita ad...

Poste lancia l’opas su Tim: offerta totalitaria da 10,8 miliardiPoste Italiane accelera su Telecom Italia e mette sul tavolo un’opas totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro.

Altri aggiornamenti su Del Fante

Temi più discussi: Poste Italiane si fa la superbanca; Poste si prende tutta Tim. L'offerta è di 10,8 miliardi; Poste vuole tutta Tim, offerta pubblica da 10,8 miliardi; Le Poste Italiane lanciano un’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim da 10,8 miliardi.

Poste, Del Fante: Tim resterà compagnia stand alone(Teleborsa) - Tim dopo l'opas di Poste Italiane resterà una compagnia stand alone, senza dubbio, e il brand iconico che è molto ben affermato tra i consumatori italiani sarà protetto e la compagnia s ... finanza.repubblica.it

Poste Italiane, Del Fante: operazione su Tim pietra miliare nella nostra strategiaLa transazione segna una pietra miliare nella strategia di lungo termine di Poste come piattaforma e un passo decisivo nel rafforzamento del ... teleborsa.it

Del Fante (Poste), Tim resta 'stand alone, brand sarà protetto'. La società entra nel gruppo Poste #ANSA x.com

L’azienda guidata da Del Fante: saremo un motore di innovazione. Il nuovo gruppo sarebbe una delle principali piattaforme integrate d’Italia. Leggi l'articolo #Telecomunicazioni facebook