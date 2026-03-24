Tim resterà “stand alone” e il suo “iconico brand” verrà “protetto”. Il giorno dopo il lancio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio da 10,8 miliardi, l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, rassicura gli analisti sul futuro di Tim. Del Fante, in conference call, spiega che inizialmente Poste aveva pensato a una fusione, ma l’intenzione non è togliere Tim dal mercato. Anzi, il delisting la renderà “più aggressiva”, con l’obiettivo di accelerare il consolidamento del settore. Tim “non sarà quotata in Borsa ma l’operatore nelle tlc sarà presente”, assicura Del Fante. Prima dell’Opas, Poste deteneva oltre il 20% del capitale di Tim. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dopo l’offerta di Poste, Del Fante assicura: “Tim resta stand alone, il brand sarà protetto”

Articoli correlati

Del Fante (Poste): "Nell'opas su Tim il governo non è coinvolto. Nasce dalla nostra visione strategica"“Tim resterà una società stand alone con il suo marchio iconico e la sua organizzazione”, ha detto Matteo Del Fante durante la call con gli analisti...

Poste si prende tutta Tim. L'offerta è di 10,8 miliardiPoste Italiane accelera su Tim e lancia un'Opas volontaria totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro con l'obiettivo di creare un gruppo integrato...

Multi SubFate Made Her His Luna. Desperation Made Her His Contract Lover.

Una raccolta di contenuti su Del Fante

Temi più discussi: Tim, Poste lancia l’opas per arrivare al 100% del gruppo tlc: valutazione di 10,8 miliardi; Poste Italiane punta al delisting di Tim. Opas valida se l’adesione arriva al 66,67%; Poste si prende tutta Tim. L'offerta è di 10,8 miliardi; TIM e Poste sempre più legate: quali saranno le prossime mosse.

La scalata di Del Fante, dalla Cdp a un polo da 150 mila presoneUn deal immaginato, congegnato e poi messo a terra. Nell’offerta di acquisto e scambio da quasi 11 miliardi di euro, per trasferire l’intera Tim sotto il controllo di Poste, c’è il tratto di Matteo De ... corriere.it

Poste Italiane, Del Fante all’assalto di Tim. Ma il mercato (per ora) resta freddoPer Barclays l’offerta per Tim di Poste, pari a 0,635 euro ad azione, sarebbe troppo bassa anche perché arriva in un momento di significativa incertezza geopolitica ed economica ... affaritaliani.it

Tim rimarrà una società stand alone dopo l'opas di Poste Italiane: le parole dell'Ad di poste, Matteo del Fante, che durante la conference con gli analisti ha svelato che la società aprì il dossier Tim già 5 anni fa. facebook

Del Fante (Poste): "Nell'opas su Tim il governo non è coinvolto. Nasce dalla nostra visione strategica". Di @MRosariaMarche2 x.com