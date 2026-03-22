Ponte lancia una maxi opas su Tim. Offre 10,8 miliardi tra cash e azioni con l’obiettivo di creare un grande gruppo che combinerà settori finanziari-assicurativi e telecomunicazioni, logistica e servizi digitali. Nascerebbe una piattaforma integrata da sistema Paese che conta ricavi per circa 26,9 miliardi e un ebit aggregato di 4,8 miliardi, con oltre 150mila dipendenti. L’operazione non è concordata con Tim - che fa sapere di "prendere atto" dell’offerta e domani avvia la valutazione con un Cda - ma probabilmente non è nemmeno ostile. Punta alla conquista dell’operatore telefonico, del quale ora Poste è primo azionista con quasi il 25% del capitale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Poste Italiane lanciano un’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim da 10,8 miliardi

Articoli correlati

Poste Italiane lancia un’offerta pubblica di acquisto su Tim: le cifre e cosa può cambiarePoste Italiane vuole comprare tutta Telecom Italia lanciando un’offerta pubblica di acquisto (opa), cioè una proposta rivolta a tutti gli azionisti...

Poste lancia l’opas su Tim: offerta totalitaria da 10,8 miliardiPoste Italiane accelera su Telecom Italia e mette sul tavolo un’opas totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Poste Italiane

Temi più discussi: Le Poste lanciano opas su Tim da 10,8 miliardi. Lo Stato italiano oltre il 50% del nuovo gruppo; Poste Italiane presenta l'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia; Poste Italiane, lanciata opas totalitaria per acquisto Telecom Italia; Poste Italia lancia opas per l’acquisto di Telecom Italia da 10,8 miliardi.

Poste lancia l'Opas su Tim: un maxi-polo da 10,8 miliardi. «Un pilastro per l'Italia»L'Opas di Poste Italiane su Tim, di cui possiede il 20%, apre un nuovo polo integrato tra tlc, servizi e piattaforme digitali. Ieri sera il cda del gruppo di recapiti, energia e ... ilmessaggero.it

Poste Italiane presenta l'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom ItaliaIl corrispettivo totale previsto e di circa 10,8 miliardi. Il perfezionamento dell'operazione e atteso entro la fine del 2026 ... tgcom24.mediaset.it

Poste Italiane lancia su TIM un’offerta da 10,8 miliardi x.com

Poste Italiane launches €10.8bn bid for Telecom Italia facebook