Posizioni economiche ATA prove finali dal 23 al 27 febbraio | ecco il calendario AVVISO Ministero

Il Ministero ha pubblicato il calendario delle prove finali per le posizioni economiche ATA, che si terranno dal 23 al 27 febbraio. Complessivamente, sono 47.328 i candidati coinvolti, distribuiti in 3.162 aule. Di seguito, vengono forniti i dettagli sulle date e l’organizzazione delle prove, fondamentali per la preparazione e la partecipazione degli interessati.

Posizioni economiche ATA: 47.328, suddivisi in 3.162 aule. La prova finale si svolgerà nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto alle ore 9.00 per il turno mattutino e alle ore 14.30 per il turno pomeridiano. Nessun candidato sosterrà la prova nella sede in cui è attualmente in servizio. Oltre all’avviso generale sul sito dell’USR, i candidati riceveranno la convocazione individuale nell’area riservata del Ministero almeno 20 giorni prima rispetto alla data della prova.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

