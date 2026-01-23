Posizioni economiche ATA prove finali dal 23 al 27 febbraio | ecco il calendario AVVISO e VIDEO TUTORIAL Ministero

Il Ministero ha pubblicato il calendario delle prove finali per le posizioni economiche ATA, che si svolgeranno dal 23 al 27 febbraio. Sono previste 47.328 posizioni, suddivise in 3.162 aule. Di seguito, sono disponibili l’avviso ufficiale e un video tutorial per chiarire le modalità di svolgimento delle prove e fornire tutte le informazioni utili per i candidati.

Posizioni economiche ATA: 47.328, suddivisi in 3.162 aule. La prova finale si svolgerà nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto alle ore 9.00 per il turno mattutino e alle ore 14.30 per il turno pomeridiano. Nessun candidato sosterrà la prova nella sede in cui è attualmente in servizio. Oltre all'avviso generale sul sito dell'USR, i candidati riceveranno la convocazione individuale nell'area riservata del Ministero almeno 20 giorni prima rispetto alla data della prova.

