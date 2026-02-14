Boom di assunzioni in ristorazione e turismo | ma un lavoratore su due non si trova

La Camera di commercio della Romagna ha annunciato un aumento significativo delle assunzioni nel settore della ristorazione e del turismo, causato dal ritorno dei flussi turistici dopo la pandemia. Tuttavia, molte persone che trovano lavoro in questi settori si trovano a fare i conti con condizioni precarie, e circa un lavoratore su due non riesce a stabilizzarsi. Un esempio concreto è rappresentato dai recenti contratti temporanei che spesso non garantiscono una vera stabilità.

Sul piano contrattuale, il settore continua a poggiarsi in misura prevalente su forme di lavoro non stabili: i contratti a termine e il lavoro a chiamata coprono la gran parte delle entrate dipendenti La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per il trimestre febbraio-aprile 2026: sono 23.290 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il trimestre febbraio-aprile 2026, sono 23.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Fabbisogno occupazionale stabile. Ma non si trova un lavoratore su due Nel 2025, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato circa 50. Turismo, cambia l'accoglienza in Umbria: boom di case-vacanze e affitti brevi. La ristorazione cresce Negli ultimi cinque anni, il settore turistico umbro ha registrato un'evoluzione significativa nell'offerta di accoglienza, con un aumento delle case-vacanze e degli affitti brevi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: America, boom di assunzioni. Ma non per i giovani laureati; Boom di assunzioni nella ristorazione: oltre 168.000 nel primo trimestre 2026, in testa i camerieri; Boscotrecase, boom di assunzioni: 30 nuovi dipendenti in quattro anni; Lavoro in affanno in Toscana, lo studio che fotografa i segnali della crisi – I dati, i motivi e le zone. America, boom di assunzioni. Ma non per i giovani laureati. L'inversione di rottaNegli Usa il tasso di disoccupazione è calato al 4,3%, ma il mercato del lavoro cerca figure con competenze tecnico-professionali: l'inversione di rotta e quelli che si «auto-declassano» ... msn.com Sector Alarm: 100 assunzioni in Italia con il piano di crescita per il 2026Sector Alarm effettuerà circa 100 nuove assunzioni nel 2026, anche a supporto di un piano di crescita che prevede l'apertura di 5 nuove filiali in Italia. Ecco come candidarsi ai posti di lavoro. ticonsiglio.com Boom di #assunzioni nella #ristorazione: oltre 168.000 ingressi nel primo trimestre 2026. @fipeconf: il settore traina l’ #occupazioneturistica in #Italia, e si cercano anche #cuochi e #baristi, ma resta difficile trovarli x.com Il tasso di assunzioni negli Stati Uniti scende al 3,3%, raggiungendo i livelli della crisi del 2020 e toccando quasi il minimo degli ultimi 13 anni. In pieno boom capex IA non era facile... Il tasso di assunzioni misura il numero di nuovi contratti firmati durante facebook