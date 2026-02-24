Metro Bologna da 35 anni al fianco della ristorazione felsinea

Metro Italia ha celebrato i 35 anni del suo punto vendita di Castel Maggiore, un negozio che fornisce attrezzature e prodotti ai ristoratori locali. La decisione di festeggiare questa tappa deriva dalla lunga presenza nel territorio e dall’impegno nel supportare il settore Horeca. La festa ha coinvolto dipendenti e clienti, sottolineando il ruolo di questa sede nel panorama gastronomico felsineo. Il negozio continuerà a offrire servizi e prodotti ai professionisti della ristorazione.

(Adnkronos) – Metro Italia – partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana – ha festeggiato il 35° anniversario del punto vendita di Castel Maggiore (Bologna), da oltre tre decenni al servizio dei professionisti Horeca in uno dei territori simbolo dell’enogastronomia italiana. Primo presidio Metro aperto in Emilia-Romagna, il punto vendita oggi rappresenta un riferimento strategico per i professionisti della ristorazione locale, grazie a servizi studiati per supportare la competitività e l’aggiornamento del settore. "Questo anniversario rappresenta un traguardo importante e una grande responsabilità: continuare a essere il punto di riferimento per i professionisti della ristorazione bolognese e dell’Emilia-Romagna, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo la crescita del territorio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Da 50 anni al fianco dei gommisti: festa per i 50 anni della Tosi AttrezzatureLa Tosi Attrezzature compie 50 anni e festeggia con una giornata speciale al PalaTodisco di San Giuliano Terme. Villaggio Mafalda in festa: da 19 anni gli Amici della Befana al fianco dei più piccoliIl Villaggio Mafalda si prepara alla festa natalizia, celebrando 19 anni di solidarietà e tradizione.